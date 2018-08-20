95047

A cura di Redazione Redazione
20 agosto 2018 13:44
PATERNÒ: INCIDENTE MORTALE, A PERDERE LA VITA UN 74ENNE -
News
Incidente mortale stamattina intorno alle ore 10.30 a Paternò in zona Tre Fontane precisamente in via Verga.
A perdere la vita Barbaro M. un 74 enne di Paternò per cause in via d'accertamento, dopo una scontro frontale avvenuto forse a seguito delle avverse condizioni meteo.
L'anziano viaggiava su una Fiat Grande Punto che si è scontrata con una Seat Leon alla cui guida c'era una 30 enne con un bambino di 7 anni che sono rimasti feriti.
Non si conoscono ancora i dettagli che hanno causato il terribile impatto, avvenuto mentre sulla zona imperversava un temporale.
Sul posto le ambulanze del 118, insieme ai carabinieri e alla Polizia Municipale di Paternò. Dalle prime notizie, sembra che il magistrato ha disposto ulteriori accertamenti sul corpo della vittima.

