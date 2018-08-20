PATERNÒ: INCIDENTE MORTALE, A PERDERE LA VITA UN 74ENNE

Incidente mortale stamattina intorno alle ore 10.30 a Paternò in zona Tre Fontane precisamente in via Verga.A perdere la vita Barbaro M. un 74 enne di Paternò per cause in via d'accertamento, dopo una...

Incidente mortale stamattina intorno alle ore 10.30 a Paternò in zona Tre Fontane precisamente in via Verga.

A perdere la vita Barbaro M. un 74 enne di Paternò per cause in via d'accertamento, dopo una scontro frontale avvenuto forse a seguito delle avverse condizioni meteo.

L'anziano viaggiava su una Fiat Grande Punto che si è scontrata con una Seat Leon alla cui guida c'era una 30 enne con un bambino di 7 anni che sono rimasti feriti.

Non si conoscono ancora i dettagli che hanno causato il terribile impatto, avvenuto mentre sulla zona imperversava un temporale.

Sul posto le ambulanze del 118, insieme ai carabinieri e alla Polizia Municipale di Paternò. Dalle prime notizie, sembra che il magistrato ha disposto ulteriori accertamenti sul corpo della vittima.