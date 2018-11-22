PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO

+++FLASH+++Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.L’incidente, di cui ancora non si conoscono molti particolari, è avvenuto alle ore 05.21, sulla superstrada nei pressi del...

Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

L’incidente, di cui ancora non si conoscono molti particolari, è avvenuto alle ore 05.21, sulla superstrada nei pressi dello svincolo Palazzolo.

Secondo le primissime informazioni, si tratta di un tamponamento tra un autovettura ed un furgoncino.

Sul posto i carabinieri e 118

Rallentamenti e traffico bloccato

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.