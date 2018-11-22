95047

PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO

A cura di Redazione Redazione
22 novembre 2018 06:51
PATERNÒ: INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO -
News
+++FLASH+++
Incidente nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.
L’incidente, di cui ancora non si conoscono molti particolari, è avvenuto alle ore 05.21, sulla superstrada nei pressi dello svincolo Palazzolo.
Secondo le primissime informazioni, si tratta di un tamponamento tra un autovettura ed un furgoncino.
Sul posto i carabinieri e 118
Rallentamenti e traffico bloccato

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

