95047

PATERNÒ: INCIDENTE NELLA NOTTE AL CORSO ITALIA

Probabilmente l'alta velocità la causa di un incidente verificatosi questa notte al Corso Italia, nei pressi del Liceo Scientifico E. Fermi.Per cause ancora non note, un autovettura è andata a sbatter...

A cura di Redazione Redazione
02 aprile 2021 13:29
PATERNÒ: INCIDENTE NELLA NOTTE AL CORSO ITALIA -
News
Condividi

Probabilmente l'alta velocità la causa di un incidente verificatosi questa notte al Corso Italia, nei pressi del Liceo Scientifico E. Fermi.

Per cause ancora non note, un autovettura è andata a sbattere violentamente contro il muretto di recinzione dell’istituto E. Fermi.

Sul posto è intervenuta un ambulanza per soccorrere il conducente e trasferirlo in ospedale per le cure del caso.

Gravi danni per il mezzo in cui è esploso l airbag e notevoli danni pure alla recinzione dell’istituto

Secondo le informazioni in nostro possesso non sarebbero coinvolti altri mezzi.

 

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047