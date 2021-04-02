PATERNÒ: INCIDENTE NELLA NOTTE AL CORSO ITALIA
Probabilmente l'alta velocità la causa di un incidente verificatosi questa notte al Corso Italia, nei pressi del Liceo Scientifico E. Fermi.
Per cause ancora non note, un autovettura è andata a sbattere violentamente contro il muretto di recinzione dell’istituto E. Fermi.
Sul posto è intervenuta un ambulanza per soccorrere il conducente e trasferirlo in ospedale per le cure del caso.
Gravi danni per il mezzo in cui è esploso l airbag e notevoli danni pure alla recinzione dell’istituto
Secondo le informazioni in nostro possesso non sarebbero coinvolti altri mezzi.
IN AGGIORNAMENTO