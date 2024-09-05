PATERNO'. INCIDENTE QUESTA MATTINA IN VIA MONGIBELLO: TRE MEZZI COINVOLTI, DUE FERITI

Paternò, 05 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle 07:00, un grave incidente stradale si è verificato a Paternò. L’incidente è avvenuto su via Mongibello, la strada che collega la cittadina a R...

Paternò, 05 settembre 2024 – Questa mattina, intorno alle 07:00, un grave incidente stradale si è verificato a Paternò. L’incidente è avvenuto su via Mongibello, la strada che collega la cittadina a Ragalna, e ha coinvolto tre veicoli: una Dodge, una Renault Modus e un camion.

A seguito del violento impatto, il camion ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, creando una scena di notevole pericolosità.

Il bilancio dell’incidente riporta due feriti, un uomo e una donna, che fortunatamente non hanno subito lesioni di grave entità.

Entrambi sono stati prontamente soccorsi dai sanitari, le loro condizioni, sebbene monitorate con attenzione, non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Le autorità sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno dovuto affrontare un contesto particolarmente impegnativo. In particolare, è stato necessario estrarre una persona rimasta incastrata all'interno di uno dei veicoli coinvolti. I pompieri, oltre a prestare soccorso, si sono occupati anche della messa in sicurezza dell'area, lavorando per prevenire ulteriori rischi come la fuoriuscita di carburante o altre sostanze pericolose.

A causa della gravità dell’incidente e delle operazioni di soccorso, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Questo provvedimento è stato preso per garantire la sicurezza non solo dei soccorritori, ma anche degli automobilisti, evitando il rischio di ulteriori incidenti.