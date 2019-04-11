PATERNÒ: INCIDENTE ROTATORIA "CAPPUCCINI"

***FLASH NEWS***Tamponamento tra due veicoli, questo pomeriggio a Paternò.Il sinistro si è verificato poco dopo le 17:00, in via Convento, nella Rotatoria dei "Cappuccini", tra una Fiat 500 ed una Che...

***FLASH NEWS***

Tamponamento tra due veicoli, questo pomeriggio a Paternò.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 17:00, in via Convento, nella Rotatoria dei "Cappuccini", tra una Fiat 500 ed una Chervolet.

Nell’urto, gli airbag della Fiat 500 sono esplosi.

Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti delle autovetture.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che sarà più chiara dopo che saranno completati i rilievi da parte della Polizia Municipale di Paternò presente sul posto.

Si segnalano disagi e rallentamenti al traffico