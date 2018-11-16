95047

PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO

Incidente pochi minuti fa, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, ad esser...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2018 14:08
PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO -
News
Condividi

Incidente pochi minuti fa, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.

L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, ad essere coinvolta un Opel corsa.

Secondo le prime informazioni,  nessuna grave conseguenza per gli occupanti.

Sul posto i soccorsi.

Rallentamenti sul traffico.

Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO
PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO
PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO
PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047