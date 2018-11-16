PATERNO': INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA - FOTO
A cura di Redazione
16 novembre 2018 14:08
Incidente pochi minuti fa, sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.
L’incidente, di cui ancora non si conoscono i particolari, è avvenuto pochi minuti fa, ad essere coinvolta un Opel corsa.
Secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza per gli occupanti.
Sul posto i soccorsi.
Rallentamenti sul traffico.
Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.
