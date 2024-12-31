PATERNÒ, INCIDENTE SU CORSO DEL POPOLO: DUE FERITI DOPO UNA CADUTA DALLO SCOOTER

Un incidente stradale si è verificato oggi, 31 dicembre 2024, a Paternò, lungo Corso del Popolo. Secondo le prime informazioni, il conducente di uno scooter ha accusato un malore mentre era in movimen...

Un incidente stradale si è verificato oggi, 31 dicembre 2024, a Paternò, lungo Corso del Popolo. Secondo le prime informazioni, il conducente di uno scooter ha accusato un malore mentre era in movimento, causando una caduta rovinosa sia per sé che per il passeggero. Non risultano coinvolti altri veicoli nell'incidente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale per gestire la situazione e avviare le indagini sulla dinamica dell'accaduto. Al momento, il traffico su Corso del Popolo è bloccato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

