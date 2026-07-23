Paternò, incidente sulla SP137/I in contrada Gianferrante: Panda finisce contro un muro

Incidente autonomo nel pomeriggio sulla SP137/I: nessun ferito, ma il tratto torna al centro dell’attenzione.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri mercoledì 22 luglio, lungo la SP137/I, in contrada Gianferrante, nel territorio di Paternò.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe molto probabilmente di un incidente autonomo. Una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo terminando la propria corsa contro il muro presente a margine della carreggiata.

L’auto ha riportato evidenti danni nella parte anteriore.

Fortunatamente, dalle prime informazioni non risulterebbero persone ferite e non si sarebbe reso necessario l’intervento dei soccorsi sanitari.

Il tratto di strada torna così al centro dell’attenzione: negli ultimi tempi lungo la SP137/I, nella zona di contrada Gianferrante, si sono verificati diversi incidenti, alcuni dei quali hanno provocato anche rallentamenti e disagi alla circolazione.

La dinamica esatta dell’accaduto resta comunque da chiarire.