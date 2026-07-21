Paternò, auto finisce fuori strada in zona Gianferrante, nessun ferito

Auto fuori carreggiata e finita tra la vegetazione ai margini della strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina lungo la Strada Provinciale 58, in zona Gianferrante, nel territorio di Paternò. Per cause che restano ancora da chiarire, un’auto è uscita dalla carreggiata, terminando la propria corsa in un terreno situato ai margini della strada, tra sterpaglie e vegetazione.

Le immagini mostrano chiaramente il veicolo completamente fuori dalla sede stradale. Al momento non si conoscono con precisione le circostanze che hanno determinato l’incidente né le cause che avrebbero portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

L’episodio si sarebbe verificato nelle ore della mattinata lungo un tratto della Provinciale 58 in zona Gianferrante. Nonostante l’uscita di strada e la posizione in cui si è fermata l’auto, fortunatamente non si registrano feriti e l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Restano da chiarire, invece, l’esatta dinamica dell’accaduto e gli eventuali fattori che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione sulla prudenza necessaria lungo le strade provinciali del territorio, soprattutto nei tratti caratterizzati dalla presenza di vegetazione e sterpaglie ai margini della carreggiata.