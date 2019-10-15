95047

15 ottobre 2019 23:41
PATERNO': INCIDENTE TRA AUTO E MOTORINO ELETTRICO IN VIA SARDEGNA, UN FERITO -
Cronaca
Incidente stradale in via Sardegna questa sera intorno alle ore 21.

A scontrarsi, per cause in via d'accertamento due mezzi: un motorino elettrico ed una Lancia Ypsilon

Ad avere la peggio il giovane a bordo del due ruote che dopo l’impatto è caduto a terra.

Per fortuna in questo caso nulla di grave; solo piccole escoriazioni.

È stato comunque trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza per gli accertamenti del caso.

Ad intervenire i Carabinieri di Paternò

 

