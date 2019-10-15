PATERNO': INCIDENTE TRA AUTO E MOTORINO ELETTRICO IN VIA SARDEGNA, UN FERITO
A cura di Redazione
15 ottobre 2019 23:41
Incidente stradale in via Sardegna questa sera intorno alle ore 21.
A scontrarsi, per cause in via d'accertamento due mezzi: un motorino elettrico ed una Lancia Ypsilon
Ad avere la peggio il giovane a bordo del due ruote che dopo l’impatto è caduto a terra.
Per fortuna in questo caso nulla di grave; solo piccole escoriazioni.
È stato comunque trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza per gli accertamenti del caso.
Ad intervenire i Carabinieri di Paternò