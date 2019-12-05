PATERNÒ: INCIDENTE TRA LA VIA CARSO E LA VIA ESTONIA, FERITI
Brutto incidente intorno le ore 13.30 tra via Carso e via Estonia nella zona villetta.
Ad essere coinvolte, per cause in via d'accertamento tre autovetture, una Fiat 500x, una Ford Fiesta nella quale vi erano delle bombole di gas ed una Alfa Romeo Giulietta in sosta.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza l area, due ambulanze per soccorrere gli occupanti delle vetture, che a quanto pare, secondo le informazioni in nostro possesso, non sono preoccupanti.
A causa del violento scontro sono pure scoppiati gli airbag di entrambe le autovetture ed una delle due è andata a sbattere contro un auto in sosta.
Sul posto pure i Carabinieri di Paternò