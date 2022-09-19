PATERNÒ. INCIDENTE TRA UN'AUTO E UN CAMION DEI RIFIUTI
Incidente stradale questa mattina 18 settembre 2022 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.
Il sinistro si è verificato in Viale dei Platani dove una Fiat Idea condotta da uomo, per cause in via d'accertamento, si è scontrato con un camion dei rifiuti.
Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone, i danni sono stati limitati agli autoveicoli
Sul posto la Polizia Municipale che sta effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Nel tratto interessato dal sinistro il traffico ha subito rallentamenti