PATERNÒ. INCIDENTE TRA UN'AUTO E UN CAMION DEI RIFIUTI

Incidente stradale questa mattina 18 settembre 2022 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.Il sinistro si è verificato in Viale dei Platani dove una Fiat Idea condotta da uomo, p...

19 settembre 2022 09:02
Incidente stradale questa mattina 18 settembre 2022 a Paternò per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.

Il sinistro si è verificato in Viale dei Platani dove una Fiat Idea condotta da uomo, per cause in via d'accertamento, si è scontrato con un camion dei rifiuti.

Fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone, i danni sono stati limitati agli autoveicoli

Sul posto la Polizia Municipale che sta effettuando tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Nel tratto interessato dal sinistro il traffico ha subito rallentamenti

