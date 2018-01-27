PATERNO': Incidente vicino Schettino - Le foto
Paternò: incidente vicino Schettino
A cura di Redazione
27 gennaio 2018 10:30
Scontro quasi frontale, ieri sera, tra una vettura ed un fuoristrada, sulla strada che dalla città porta verso la stazione di Schettino.
Le due vetture, erano entrambe guidate da paternesi, rimasti leggermente feriti e soccorsi dalle ambulanze del 118, per essere portati nel vicino ospedale.
Non si conoscono le cause dell'impatto, anche se, secondo una prima ricostruzione, forse alla base dell'incidente c'è una manovra azzardata compiuta da uno dei due.
Sul posto gli uomini della Polizia municipale e una pattuglia di carabinieri.
SCORRI QUI LE FOTO
PATERNO': Incidente vicino Schettino - Le foto