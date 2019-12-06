PATERNÒ: INCIDENTE ZONA TRE FONTANE, ATTENZIONE A MURO CROLLATO
Incidente nella giornata di oggi in contrada Tre Fontane, un centinaio di metri prima della rotonda dell'isola ecologica.
Per cause al momento non chiare, un automobilista alla guida di una Lancia Y, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro.
A causa del violento impatto sono esplosi gli entrambi airbag del mezzo, e danneggiando gravamente il veicolo.
Crollato il muro di cinta in mezzo alla carreggiata.
Prestate massima attenzione alla guida onde evitare di trovarsi di fronte rocce e detriti, in una zona buia e nei presso di una curva.