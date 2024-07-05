PATERNÒ: INCIDENTE IN PIAZZA REGINA MARGHERITA, COINVOLTE TRE AUTOVETTURE
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 05 Luglio 2024 nella centralissima Piazza Regina Margherita, conosciuta anche come "4 Canti".Secondo le prime informazioni, il sinistro ha c...
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 05 Luglio 2024 nella centralissima Piazza Regina Margherita, conosciuta anche come "4 Canti".
Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due auto in movimento e una terza in sosta.
L'incidente è avvenuto intorno alle 21:40, quando due veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati nei pressi della piazza, finendo contro una terza auto parcheggiata.
L'urto è stato piuttosto violento, causando danni ai mezzi coinvolti.
Fortunatamente, nonostante l'entità dei danni materiali, non si segnalano feriti tra gli occupanti delle vetture.