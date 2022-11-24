PATERNO'. INCONTRI NELLE SCUOLE PER LA PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE CONTRO I RISCHI URBANI

Nel 2018 è stato istituito al livello nazionale il “mese della prevenzione sismica” che ha dato il via ad una campagna annuale, condotta da ingegneri e architetti su tutto il territorio nazionale, per...

Nel 2018 è stato istituito al livello nazionale il “mese della prevenzione sismica” che ha dato il via ad una campagna annuale, condotta da ingegneri e architetti su tutto il territorio nazionale, per la promozione della prevenzione sismica e la sensibilizzazione del cittadino.

Da questo spunto l'associazione Ingegneri della Valle del Simeto, rispondendo ai propri obiettivi statutari e ai doveri della missione sociale della professione di ingegnere, ha avviato una campagna educativa con gli studenti degli istituti d'istruzione superiore del nostro territorio sul tema della prevenzione sismica. Negli anni antecedenti la pandemia da covid 19, abbiamo già incontrato gli alunni di alcuni istituti, come il Liceo Scientifico “Fermi di Paternò” e l'ITIS “Ferraris” di Belpasso, spiegando loro quali sono i segnali di fatica che gli edifici in cui viviamo ci mandano e quali i comportamenti da assumere in caso di emergenza.

Siamo convinti che la prevenzione parta da un cambiamento culturale dei più giovani, affinché possa trasformarsi in un cambiamento fisico del nostro patrimonio edilizio, sfruttando tutti gli strumenti a disposizione del cittadino, per vivere in un territorio più preparato e sicuro nei confronti dei rischi intrinseci alla nostra terra d'origine.

Per questo motivo abbiamo pensato di riprendere questa importante attività di educazione e sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e della prevenzione, allargando lo sguardo anche agli altri tipi di rischio che riguardano il nostro territorio: quello idraulico e quello vulcanico.

