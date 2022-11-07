PATERNO': INIZIATI I LAVORI DI POTATURA DEI PINI IN VIA VITTORIO EMANUELE ALTA
Sono partiti nella mattina di oggi, 07 Novembre i lavori di potatura dei pini in via Vittorio Emanuele, dal n.c. 352 al n.c. 368, e nel tratto della stessa via antistante l’ex Hotel Sicilia, a partire da poco prima il distributore di Carburanti.
Con Ordinanza n 167/2022 è sospesa fino alla ultimazione dei lavori , è sospesa la sosta dei veicoli ambo i lati , con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, considerando il senso di marcia vigente nella corrispondente carreggiata.
Potranno derogare alla presente i mezzi utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei precitati lavori, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL,
TELECOM, etc. ).
Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall’apposita segnaletica mobile.