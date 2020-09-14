PATERNO': INIZIATI I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE STRADE INTERESSATE DAL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA

In vista del passaggio della carovana nella città di Paternò prevista per lunedì 05 Ottobre 2020 nel corso della terza tappa la ENNA -ETNA (LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA) di 150 km, sono iniziati oggi...

In vista del passaggio della carovana nella città di Paternò prevista per lunedì 05 Ottobre 2020 nel corso della terza tappa la ENNA -ETNA (LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA) di 150 km, sono iniziati oggi i lavori per il rifacimento del manto manto stradale in via Stazione e via Vittorio Emanuele, soltanto nella carreggiata che sarà percorsa dalla carovana del giro.

Sono stati eseguiti i primi interventi di scarificazione al quale seguirà la realizzazione del manto stradale.

In Sicilia si svolgeranno le prime quattro tappe della 103esima edizione della Corsa rosa, dal 3 al 6 ottobre: Monreale-Palermo, Alcamo-Agrigento, Enna-Etna e Catania-Villafranca Tirrena.

Sono stati quasi un milione e 200 mila euro stanziati per la provincia di Catania per interventi strategici come il risanamento della strada ‘Mareneve’ di Etna nord e proprio il rifacimento del manto stradale nel Paternese