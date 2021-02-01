PATERNO'. INIZIATI QUESTA MATTINA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EX ALBERGO SICILIA

Si tratta anzitutto del blocco di tutti gli accessi alla struttura attraverso l’apposizione di chiusure in muratura per tutte le porte e finestre del piano terra ed inferriate nei piani superiori. Il...

Si tratta anzitutto del blocco di tutti gli accessi alla struttura attraverso l’apposizione di chiusure in muratura per tutte le porte e finestre del piano terra ed inferriate nei piani superiori. Il tutto possibile grazie ad una fitta interlocuzione e sinergia con la società Pubbliservizi della Città Metropolitana di Catania, proprietaria dell’immobile, che dopo alcuni intoppi burocratici relativi la precedente cessione dell’ex struttura ricettiva, ha assicurato che provvederà il prima possibile a procedere ad una nuova aggiudicazione da parte di privati.

“Attraverso una proficua sinergia con la Città Metropolitana di Catania nella persona del sindaco Salvo Pogliese, che ringrazio sempre per la sua sensibilità ed apertura, la Pubbliservizi S.p.a. ha provveduto già da stamattina alla messa in sicurezza dell’ex Albergo Sicilia di Paternò, in attesa di una nuova aggiudicazione e quindi una nuova cessione ai privati” dichiara il sindaco Nino Naso, che aveva annunciato questa azione lo scorso 12 gennaio quando aveva effettuato un sopralluogo insieme al direttore tecnico Pubbliservizi ing. Salvatore Branchina, al responsabile manutenzioni di Pubbliservizi geom. Luigi Platania ed all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Paternó Luigi Gulisano.