PATERNO'. INIZIO DEI FESTEGGIAMENTI CON LA BENEDIZIONE DELL'ALTERINO DI SAN GIUSEPPE

Il 10 marzo segna l'inizio dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe nella suggestiva cornice della c.da Tre Fontane.

Le celebrazioni prendono il via con il Santo Rosario alle ore 10:30, seguito dalla solenne Benedizione dell'Altarino e dei Mezzi di Lavoro alle 11:00. Nel pomeriggio, alle 17:30, è prevista la Santa Messa, momento di comunione e preghiera per tutti i fedeli.

Alle 19:00 avrà luogo l'inaugurazione dell'Altare o Tavolata di San Giuseppe, un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità.

Durante la settimana successiva, le scuole avranno l'opportunità di visitare il Santo Patriarca, arricchendo così il loro bagaglio culturale e spirituale.

Un evento atteso e partecipato, che unisce devozione, cultura e tradizione, promuovendo i valori cari alla comunità locale.