PATERNÒ, INSEGUIMENTO TRA LE VIE CITTADINE IERI SERA: NON SI FERMANO ALL’ALT E SI SCHIANTANO A PONTE BARCA

Paura nella serata di ieri, 9 luglio, a Paternò, dove un inseguimento ad alta velocità ha tenuto con il fiato sospeso diverse vie della città. Intorno alle 23:30, un’auto con a bordo due giovani non si è fermata a un posto di controllo, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità tra le vie cittadine, in particolare tra via Pietro Lupo, nei pressi della scuola “Coniglio”, il quartiere Villetta e via Verga.

Numerose le segnalazioni dei residenti che hanno assistito alla scena, descrivendo un’auto bianca in fuga, inseguita da una pattuglia dei Carabinieri.

La corsa si è conclusa nei pressi di Ponte Barca, all’altezza dello svincolo per il centro cittadino, dove il veicolo in fuga sembra si sia schiantato contro una volante.

Non è stato subito chiaro se l’impatto sia stato causato da una manovra volontaria o da una perdita di controllo.

Sul momento, non sono giunte conferme ufficiali sullo stato di salute dei due giovani a bordo, né era noto se vi fossero feriti tra le forze dell’ordine. La strada è rimasta bloccata per ore e diverse pattuglie hanno presidiato la zona per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area.

In mattinata, la situazione è tornata alla normalità: la strada è stata riaperta e le operazioni di rilievo sono state completate. Le forze dell’ordine hanno ricostruito l’intera dinamica dell’accaduto, e non si esclude che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli.

L’episodio ha generato forte allarme tra i cittadini, spaventati dalla scena e dalle sirene, sentite da molti mentre attraversavano la città a grande velocità.

Al momento, si attendono ancora dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità in merito all’identità dei giovani coinvolti e ai motivi dell’inseguimento.