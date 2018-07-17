PATERNÒ, INTERROGAZIONE AL SINDACO PER COMPENSI NON DOVUTI DI OLTRE 5 MILA EURO

Con questa nota congiunta, i consiglieri comunali Giuseppe Lo Presti e Claudia Flammia, componenti rispettivamente dei gruppi consiliari Paternò 2.0 e Movimento Cinque Stelle, rendono noto di aver presentato un’interrogazione consiliare chiedendo, al Sindaco Nino Naso ed agli uffici preposti, chiarimenti in merito a delle somme attribuite dal XII Settore, pari a €5.185,96 circa, mediante determine dirigenziali redatte dall'Ingegnere Maria Elena Teghini, per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente, non previste ai sensi dell’art. 113, d.lgs. n. 50/2016. Secondo la dettagliata analisi dei dati condotta, tale sostentamento monetario, rilevato dal 06-07-2017 al 05-04-2018, potrebbe aver causato un danno erariale all'ente comunale paternese.

“Abbiamo ritenuto necessario interrogare l’amministrazione, chiedendo una tempestiva verifica su tali compensi erogati. Esigiamo dal primo cittadino,

se realmente ha a cuore le sorti della nostra amata Paternò, un’esaustiva risposta chiarificatrice sulla questione e un’immediata azione amministrativa. Nella situazione in cui versano le casse del Comune - affermano i due consiglieri di opposizione - sarebbe davvero imbarazzante e dannoso non prendere provvedimenti incisivi, qualora fosse confermata l'illegittimità di tali incentivi, nei confronti dei beneficiari.

Oltre il doveroso atto consiliare, in caso di mancata o non esaustiva risposta - concludono gli scriventi - provvederemo a sollecitare le autorità preposte al controllo e alla vigilanza finanziaria della pubblica amministrazione.”