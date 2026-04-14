Paternò, intervento dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale per una persona in difficoltà

Paternò, intervento dei Vigili del Fuoco e Polizia Municipale in via Sciarelle per una persona in difficoltà

PATERNO’ – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi in via Sciarelle, dove sono giunti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale a seguito di una segnalazione.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte sul posto, non si sarebbe verificato alcun incidente grave, ma l’intervento sarebbe stato richiesto per la presenza di una persona in evidente stato di difficoltà.

Alcuni cittadini presenti riferiscono che si tratterebbe di un soggetto con problematiche personali o sanitarie, per il quale si è reso necessario l’arrivo dei soccorsi al fine di prestare assistenza e garantire supporto adeguato.

Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi, con gli operatori che hanno gestito la situazione riportando la calma nella zona. L’area è stata momentaneamente interessata dalla presenza dei veicoli di emergenza.

❗ Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sui dettagli dell’accaduto: le informazioni restano quindi in fase di verifica.