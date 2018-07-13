PATERNO': INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE
A cura di Redazione
13 luglio 2018 20:01
Intervento del vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questo pomeriggio in zona San Biagio, tra la via Mondello e la via Estornia.
A fuoco una quantità smisurata di rifiuti e sterpaglie in abbandono
Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha evitato danni materiali ancora più gravi.
