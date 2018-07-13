95047

PATERNO': INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE

Intervento del vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questo  pomeriggio in zona San Biagio, tra la via Mondello e la via Estornia.A fuoco una quantità smisurata di rifiuti e sterpaglie in abb...

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2018 20:01
PATERNO': INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCENDIO DI STERPAGLIE -
News
Condividi

Intervento del vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, questo  pomeriggio in zona San Biagio, tra la via Mondello e la via Estornia.

A fuoco una quantità smisurata di rifiuti e sterpaglie in abbandono

Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha evitato danni materiali ancora più gravi.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047