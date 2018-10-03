PATERNO': INTITOLIAMO L'AULA STUDIO DELLA BIBLIOTECA, ALLA MEMORIA DELLO STORICO VINCENZO FALLICA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOTra due mesi ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dello storico paternese Vincenzo Fallica. Un autentico signore che con la sua preparazione e competenza ci ha trasm...

Tra due mesi ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dello storico paternese Vincenzo Fallica. Un autentico signore che con la sua preparazione e competenza ci ha trasmesso e lasciato qualcosa di duraturo.

Di eterno.

Ed in un’epoca, come quella attuale, dove tutto sembra sfuggire anziché imprimersi nel ricordo, un anniversario può diventare l’occasione per ricordarci che la memoria dei nostri concittadini è, appunto, elemento vivo e pulsante della nostra identità.

Intitolare, ad esempio, il 2 dicembre prossimo l’aula studio a pian terreno della Biblioteca comunale alla figura del professore Vincenzo Fallica, sarebbe un segnale quantomai opportuno: per non essere servitori della retorica ma paternesi che non dimenticano chi ha dato lustro, con spirito di servizio e studio, alla nostra comunità.

E’ un invito che rivolgo, in pieno spirito di collaborazione, al signor Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale.

Un appello che invito a far tranquillamente Loro.

Non posso, in questa occasione, non citare anche l’illustre professore Barbaro Conti e come, anch’egli, abbia dato tantissimo alla nostra città: ecco, non permettiamo che la memoria nostra e delle giovani generazioni sbiadisca irrimediabilmente.

Alimentiamola, semmai, con gesti concreti e che inneschino la nostra curiosità di sapere di più sulla storia della nostra Paternò.

Perché l’autorevole voce di ieri possa essere la nostra di oggi.

Anthony Distefano

Consigliere comunale Paternò