PATERNÒ: INVESTITA DA UN AUTO IN PIENO CENTRO, FRATTURA DELLA GAMBA PER UNA RAGAZZA
PATERNÒ, RAGAZZA INVESTITA IN PIENO CENTRO, RICHIESTO INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO
A cura di Redazione
08 settembre 2018 17:32
Un incidente si è verificato, questa mattina,, intorno alle ore 12, nella centralissima via Bellia a Paternò.
Da una prima ricostruzione, una Ford Fiesta, guidata da una donna, per cause sconosciute, ha investito una ragazza 25 enne, mentre stava attraversando la strada.
Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118
La ragazza, è stata portata nel presidio sanitario Paternese, per lei una frattura alla gamba.
PATERNÒ: INVESTITA DA UN AUTO IN PIENO CENTRO, FRATTURA DELLA GAMBA PER UNA RAGAZZA