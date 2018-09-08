95047

PATERNÒ: INVESTITA DA UN AUTO IN PIENO CENTRO, FRATTURA DELLA GAMBA PER UNA RAGAZZA

PATERNÒ, RAGAZZA INVESTITA IN PIENO CENTRO, RICHIESTO INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

A cura di Redazione Redazione
08 settembre 2018 17:32
PATERNÒ: INVESTITA DA UN AUTO IN PIENO CENTRO, FRATTURA DELLA GAMBA PER UNA RAGAZZA -
News
Condividi

Un incidente si è verificato, questa mattina,,  intorno alle ore 12, nella centralissima via Bellia a Paternò.

Da una prima ricostruzione,  una Ford Fiesta, guidata da una donna, per cause sconosciute, ha investito una ragazza 25 enne, mentre stava attraversando la strada.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio del 118

La ragazza, è stata portata nel presidio sanitario Paternese, per lei una frattura alla gamba.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047