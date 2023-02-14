PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE, SOCCORSI SUL POSTO
Un incidente stradale si è verificato oggi 14/02/2023 intorno alle ore 20.30 in via Vittorio Emanuele alta, nei pressi del supermercato.
Dalle primissime frammentarie notizie in nostro possesso ad essere coinvolti sarebbe uno scooter ed un autovettura.
Ferita una donna a bordo del mezzo a due ruote, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate
Sul posto I Carabinieri per I dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Notizia in aggiornamento
Il tratto interessato sta subendo disagi alla circolazione stradale
