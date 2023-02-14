95047

PATERNÒ: INCIDENTE IN VIA VITTORIO EMANUELE, SOCCORSI SUL POSTO

Un incidente stradale si è verificato oggi 14/02/2023 intorno alle ore 20.30 in via Vittorio Emanuele alta, nei pressi del supermercato.Dalle primissime frammentarie notizie in nostro possesso ad es...

14 febbraio 2023 21:13
Un incidente stradale si è verificato oggi 14/02/2023 intorno alle ore 20.30 in via Vittorio Emanuele alta, nei pressi del supermercato.

Dalle primissime frammentarie notizie in nostro possesso ad essere coinvolti sarebbe uno scooter ed un autovettura.

Ferita una donna a bordo del mezzo a due ruote, che è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate

Sul posto I Carabinieri per I dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Notizia in aggiornamento

Il tratto interessato sta subendo disagi alla circolazione stradale

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

