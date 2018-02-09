PATERNO': Investito pedone in via Vittorio Emanuele
Non sono gravi le condizioni di un pedone investito poco prima delle 13, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato toccato dallo specchio di u...
A cura di Redazione
09 febbraio 2018 19:56
Non sono gravi le condizioni di un pedone investito poco prima delle 13, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato toccato dallo specchio di un furgone di un corriere.
La botta, lo ha fatto cadere a terra procurandogli dei traumi di cui non conosciamo l'entità.
Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha prelevato e trasferito al locale Pronto soccorso per i necessari controlli.
IN AGGIORNAMENTO