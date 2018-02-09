Non sono gravi le condizioni di un pedone investito poco prima delle 13, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato toccato dallo specchio di u...

Non sono gravi le condizioni di un pedone investito poco prima delle 13, nella centralissima via Vittorio Emanuele a Paternò.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato toccato dallo specchio di un furgone di un corriere.

PATERNO': Investito pedone in via Vittorio Emanuele

La botta, lo ha fatto cadere a terra procurandogli dei traumi di cui non conosciamo l'entità.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha prelevato e trasferito al locale Pronto soccorso per i necessari controlli.

IN AGGIORNAMENTO