PATERNO': INZIATA QUESTA MATTINA SCREENING DEI TAMPONI RAPIDI IALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE SUPERIORI DI PATERNÒ

Iniziata questa mattina l’attività di screening di massa con tampone rapido per tutti gli studenti degli Istituti Superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò e per il personale docente e ATA che prestano servizio nella nostra città. Grazie agli operatori sanitari dell’Asp di Catania ed all’assistenza preziosa dell’Anpas Paternò.

Il Liceo Classico “M. Rapisardi”, l’Istituto Agrario “Redi” e l’Alberghiero “Rocco Chinnici” effettueranno i tamponi con le stesse modalità presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”, sequenze ed orari già programmati con gli stessi Istituti, ma l’attività viene posticipata a lunedì 9 novembre anziché svolgersi domani venerdì 6 novembre. L’Istituto ITE “G. Russo” effettuerà l’attività di screening sabato 7 novembre nello spazio antistante lo stadio “Falcone Borsellino”, mentre il Liceo Scientifico “E. Fermi” ed il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “De Sanctis” effettueranno lo screening domenica 8 novembre presso lo spazio antistante lo stadio “Falcone Borsellino”, rimanendo invariata la giornata.

I tamponi saranno effettuati in modalità “Drive In” a tutta la popolazione scolastica delle scuole superiori ricadenti nel territorio del Comune di Paternò (studenti residenti a Paternò, docenti e personale ATA che prestano servizio a Paternò).