PATERNO’: IX EDIZIONE NAZIONALE PREMIO IDRIA - GALLERIA FOTOGRAFICA
FOTO TURI M.Si è svolto stamane la nona edizione del “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Co...
FOTO TURI M.
Si è svolto stamane la nona edizione del “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
PREMIATI IX EDIZIONE NAZIONALE”PREMIO IDRIA” 2017
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
C.le Magg. Ca. Sc. Giuseppe ZANGARA 6° Reggimento Genio Pionieri
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Capitano di Fregata Giuseppe NICOLOSI – Tenente di Vascello (SAN) RS spe Giovanni ARBA 1° Maresciallo Michele SCANDAMARRO – 1° Maresciallo Nicolò DI CRISTOFALO Comune di 2^ Classe Graziana Kandy NICI – Luogotenente Vinicio BIANCHI1° M.llo Marco TURCO 1° M.llo Andrea GALASSO- Capo 1^ Cl. Antonio BRUNELLO – 2° Cl. Pietro CORDARO 2° Capo Simone DATTERI 2° Capo Massimo BAY 2° Capo Mirco MARCHI 2° Capo Massimiliano DONATI Sc. 1^ Cl. Christian GERMI- Serg. Davide FRANCESCHINI – Serg. Adriano PISCITELLOSc. 2^ Cl. Andrea PELLEGRINO – Capo di 1^ Classe Tommaso MONNO
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
Maresciallo 1^ Classe Antonio QUATTROCCHI 37° Stormo Trapani
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Mar. Capo Gianluca CHELLI -V. Brig. Giuseppe MECO
Mar. Capo Vincenzo ALBANESI – Mar. Ord. Massimo FABIANI – Brig. Sandro DI NINO
App. Sc. Romolo DE MATTEIS – App. Sc. Mario MIGNINI
App. Sc. Fabrizio TRAINI – App. Sc. Cristian SAPUTELLI
Vice Brig. Piergiuseppe MONTEFORTE App. Sc. Daniele BRUNI
App. Luca RAPARELLI – Carabiniere Rosario CALI
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Stazione S.A.G.F. di Roccaraso: Maresciallo Aiutante Lorenzo GAGLIARDI-Brigadiere Marco BINI–
Vice Brigadiere Mauro DESIDERI – Appuntato Scelto Ivan LICCIARDELLO
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
PREMIO ALLA MEMORIA
Maresciallo Silvio MIRARCHI Vice Comandante della stazione dei carabinieri di contrada Ciavola (Marsala)
PREMIO SPECIALE
Avv. Pippo Virgilito STORICO E ANTROPOLOGO