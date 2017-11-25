PATERNO’: IX EDIZIONE NAZIONALE PREMIO IDRIA - GALLERIA FOTOGRAFICA

95047

PATERNO': IX EDIZIONE NAZIONALE PREMIO IDRIA

25 novembre 2017 17:39
FOTO TURI M.

Si è svolto stamane la nona edizione del  “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PREMIATI IX EDIZIONE NAZIONALE”PREMIO IDRIA” 2017

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  

C.le Magg. Ca. Sc. Giuseppe ZANGARA 6° Reggimento Genio Pionieri

STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
Capitano di Fregata Giuseppe NICOLOSI – Tenente di Vascello (SAN) RS spe Giovanni ARBA 1° Maresciallo Michele SCANDAMARRO – 1° Maresciallo Nicolò DI CRISTOFALO Comune di 2^ Classe Graziana Kandy NICI – Luogotenente Vinicio BIANCHI1° M.llo Marco TURCO 1° M.llo Andrea GALASSO- Capo 1^ Cl. Antonio BRUNELLO – 2° Cl. Pietro CORDARO 2° Capo Simone DATTERI 2° Capo Massimo BAY 2° Capo Mirco MARCHI 2° Capo Massimiliano DONATI Sc. 1^ Cl. Christian GERMI- Serg. Davide FRANCESCHINI – Serg. Adriano PISCITELLOSc. 2^ Cl. Andrea PELLEGRINO – Capo di 1^ Classe Tommaso MONNO

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

Maresciallo 1^ Classe Antonio QUATTROCCHI 37° Stormo Trapani

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Mar. Capo Gianluca CHELLI -V. Brig. Giuseppe MECO

Mar. Capo Vincenzo ALBANESI – Mar. Ord. Massimo FABIANI – Brig. Sandro DI NINO

App. Sc. Romolo DE MATTEIS – App. Sc. Mario MIGNINI

App. Sc. Fabrizio TRAINI – App. Sc. Cristian SAPUTELLI

Vice Brig. Piergiuseppe MONTEFORTE App. Sc. Daniele BRUNI

App. Luca RAPARELLI – Carabiniere Rosario CALI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Stazione S.A.G.F. di Roccaraso: Maresciallo Aiutante Lorenzo GAGLIARDI-Brigadiere Marco BINI–

Vice Brigadiere Mauro DESIDERI – Appuntato Scelto Ivan LICCIARDELLO

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

PREMIO ALLA MEMORIA

Maresciallo Silvio MIRARCHI Vice Comandante della stazione dei carabinieri di contrada Ciavola (Marsala)

PREMIO SPECIALE

Avv. Pippo Virgilito STORICO E ANTROPOLOGO

 

GALLERIA FOTOGRAFICA
