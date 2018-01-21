PATERNO': La benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto - LE FOTO

95047

PATERNO': La benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto

A cura di Redazione Redazione
21 gennaio 2018 14:15
News
Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di oggi a Paternò, nel nome di sant'Antonio Abate.

Dopo la celebrazione eucaristica nell'omonima chiesa è stata impartita da padre Salvatore Patanè la benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto.

Grande partecipazione da parte dei cittadini che con i propri animali hanno voluto essere presenti nonostante le incerte condizioni meteo. Un appuntamento questo che, ogni anno, si rinnova sempre con lo stesso grande entusiasmo.

GUARDA QUI LE FOTO 

 

