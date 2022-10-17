PATERNO’: LA CGIL DIFFIDA IL COMUNE PER VARI PROBLEMI. UFFICIO ANAGRAFE APERTO A SINGHIOZZO

Con due lettere inviate una a settembre e una qualche giorno fa, la Cgil Funzione Pubblica diffida il Comune di Paternò per alcune inadempienze ai danni del personale. In particolare, come scritto nel...

Con due lettere inviate una a settembre e una qualche giorno fa, la Cgil Funzione Pubblica diffida il Comune di Paternò per alcune inadempienze ai danni del personale. In particolare, come scritto nelle missive, si chiede la convocazione dei Rappresentanti sindacali Unitari, che non viene fatta da mesi, e il pagamento delle spese accessorie ai dipendenti comunali (tra cui indennità di reperibilità e turnazione) che non vengono pagate da mesi.

Nella missiva di qualche giorno fa, invece, si chiede il pagamento dell’indennità ex articolo 13 alla Polizia Municipale e la riduzione delle ore di lavoro a 35 settimanali, che sono previsti per legge.

Infine, diverse segnalazioni ci giungono riguardo all’ufficio anagrafe, in questi giorni aperto a singhiozzo e con gravi problemi di personale.

Ciò comporta lunghe attese per gli utenti, specie per quelli in attesa di una nuova carta di identità.