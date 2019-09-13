PATERNÒ, LA CITTÀ METROPOLITANA METTE IN VENDITA L’EX ALBERGO SICILIA

Avviate le procedure per l’alienazione dell’ex Albergo turistico Sicilia, di via Vittorio Emanuele n.391, a Paterno’, di proprietà della Città metropolitana di Catania.A disporre la vendita dell’immob...

A disporre la vendita dell’immobile il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese, che ha autorizzato il dirigente del servizio patrimonio - edilizia e manutenzione, Salvatore Roberti, ad avviare l’iter per la vendita dell‘immobile ad evidenza pubblica. «L’albergo è chiuso da anni e non più utilizzato – ha chiarito il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese – e ciò ha determinato un progressivo deterioramento di tutti gli ambienti e dello stato di conservazione generale dell’immobile. Inoltre, ad aumentare lo stato di degrado hanno contribuito, purtroppo, i continui atti di vandalismo. Per cercare di valorizzare il settore turistico e l’indotto della zona, abbiamo tentato di immettere l’immobile sul mercato turistico-ricettivo, conservando la titolarità dell’edificio, ma i tentativi sia con i privati, sia con altri Enti sono andati a vuoto.

Adesso – ha concluso Pogliese – cercheremo di vendere a un prezzo vantaggioso».

L’immobile, realizzato dalla Regione Sicilia nei primi anni ’60, è transitato tra i beni patrimoniali dell’Ente nel febbraio del 1990. L’ex Albergo turistico Sicilia ha una consistenza commerciale degli spazi interni di 1.868,20 metri quadri, oltre 1.815,00 metri quadri di spazi esterni e terrazze. In particolare l’edificio è strutturato su 4 piani, oltre ad un piano seminterrato e a un locale tecnico posto al quinto piano (livello della terrazza di copertura).

Nel periodo di utilizzo, l’Agenzia del Territorio di Catania (Catasto) ha attribuito alla costruzione un valore di oltre un milione e cinquecentomila euro, a seguito di una valutazione economica del bene, stima che è stata aggiornata alla luce del trend negativo che ha interessato il mercato degli immobili dal 2008 ad oggi e, allo stato di degrado attuale.

Attraverso un procedimento economico e analitico, elaborato dai tecnici del Servizio Patrimonio, edilizia e manutenzione della Città metropolitana di Catania, il valore attuale dell’immobile è stato stimato in trecentoottantamila euro. In tempi brevi sarà avviata la procedura aperta ad evidenza pubblica.“