PATERNO' LA FESTA DELLA PATRONA ENTRA NEL VIVO - LE IMMAGINI

Inizia la fase finale della Festa di Santa Barbara a Paternò, che anche quest'anno unirà tutta la città in nome della Santa Patrona.

Stamattina, il consueto omaggio floreale alla statua posta sulla facciata della Chiesa, eseguito magistralmente dai Vigili del Fuoco con l'ausilio di una autoscala.

Presenti tutte le autorità civili e militari, che hanno assistito alla Santa Messa e alla deposizione dei fiori.

Ad allietare la cerimonia, il sorvolo dell

'elicottero dei Vigili del Fuoco. Stasera processione della reliquia, mentre domani sarà il giorno in cui la Patrona verrà portata in processione solenne, e il 5 altra giornata con il solenne Pontificale e la processione conclusiva.

