PATERNO' - LA FONDAZIONE "M. VIRGILLITO" DONA 15MILA EURO

"La generosità e la solidarietà in un momento di così forte emergenza per la nostra città non sono mai troppe. Sono contento di poter annunciare che la Fondazione "Michelangelo Virgillito", rappresent...

"La generosità e la solidarietà in un momento di così forte emergenza per la nostra città non sono mai troppe. Sono contento di poter annunciare che la Fondazione "Michelangelo Virgillito", rappresentata da Padre Francesco La Porta, ha predisposto una donazione di 15mila euro di aiuti per l'acquisto di beni di prima necessità destinati ai nostri Servizi Sociali per i paternesi più in difficoltà, in questo momento di apprensione a causa dell'emergenza epidemiologica del Coronavirus. Intendiamo manifestare la più profonda gratitudine a nome mio, dell'Assessore Francesca Chirieleison, di tutta l'Amministrazione Comunale e di tutta la città di Paternò. Grazie".

E' quanto ha dichiarato il sindaco di Paternò Nino Naso appresa la notizia della donazione di 15mila euro da parte della fondazione "Michelangelo Virgillito", rappresentata da Padre Francesco La Porta. Le somme serviranno all'acquisto di beni di prima necessità in questo momento di emergenza, per destinarli ai paternesi più in difficoltà. Si prega di darne ampia diffusione sui media e social-media. Vi ringrazio.