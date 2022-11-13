PATERNO’: LA FORTUNA ARRIVA COL 10 E LOTTO, VINCITA DI 20.000 EURO
“Sono contento per questa importante vincita, finita ad una famiglia che ne ha sicuramente bisogno, e che, indirettamente favorisce anche la nostra ricevitoria”.
Sono queste le parole del titolare, Daniele Palumbo, della ricevitoria del lotto sita in Corso Sicilia, dove, il 5 novembre scorso, si è registrata una vincita di 20.000 euro al 10 e lotto, il gioco che estrae i numeri ogni 5 minuti. A vincere una schedina di 4 euro, giocata da una signora che non naviga nell’oro.
Una vincita consistente che permette ai vincitori di dare una piccola scossa alla vita. Non è certo una vincita milionaria, ma è pur sempre una entrata che permette qualche piccolo miglioramento nella vita.
Una vincita che ha baciato un Paternese, con un colpo di fortuna che occorrerebbe avere più spesso.