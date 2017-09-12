PATERNO': LA MESSA DAL SANTUARIO VENERDI IN DIRETTA SU RADIO MARIA

Venerdi 15, alle ore 08.00, Radio Maria si collegherà con il Santuario della Consolazione di Paternò per trasmettere in diretta la recita del Santo Rosario, la celebrazione delle Lodi Mattutine e dell...

Venerdi 15, alle ore 08.00, Radio Maria si collegherà con il Santuario della Consolazione di Paternò per trasmettere in diretta la recita del Santo Rosario, la celebrazione delle Lodi Mattutine e della Santa Messa.

Radio Maria è seguita da numerosi ascoltatori di ogni parte dell’Italia e anche a Paternò molti fedeli, anziani e ammalati pregano ascoltando Radio Maria.

La recita del Santo Rosario accomuna tutti i devoti della Madonna che a Lei si rivolgono per chiedere protezione e benedizione.