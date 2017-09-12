PATERNO': LA MESSA DAL SANTUARIO VENERDI IN DIRETTA SU RADIO MARIA
A cura di Redazione
12 settembre 2017 16:06
Venerdi 15, alle ore 08.00, Radio Maria si collegherà con il Santuario della Consolazione di Paternò per trasmettere in diretta la recita del Santo Rosario, la celebrazione delle Lodi Mattutine e della Santa Messa.
Radio Maria è seguita da numerosi ascoltatori di ogni parte dell’Italia e anche a Paternò molti fedeli, anziani e ammalati pregano ascoltando Radio Maria.
La recita del Santo Rosario accomuna tutti i devoti della Madonna che a Lei si rivolgono per chiedere protezione e benedizione.