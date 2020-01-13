PATERNÒ: LA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO METTERÀ A DISPOSIZIONE LE SUE CLASSI AL II CIRCOLO DIDATTICO DI VIA LIBERTÀ

Come già comunicato nei giorni scorsi, in data 8 gennaio 2020 il responsabile del III settore "Ecologia, Ambiente, Sanità, Ambiente, Manutenzioni, Vigilanza sull'Attività Edilizia" dott. Angelo Galea...

Come già comunicato nei giorni scorsi, in data 8 gennaio 2020 il responsabile del III settore "Ecologia, Ambiente, Sanità, Ambiente, Manutenzioni, Vigilanza sull'Attività Edilizia" dott. Angelo Galea ha effettuato un sopralluogo presso la sede del II Circolo didattico e G.B. Nicolosi di via Libertà, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi e delle forti raffiche di vento abbattutesi su gran parte della città.

Il sindaco dott. Antonino Naso, a seguito di quanto appreso, ha disposto la chiusura in toto di tutte le classi, i servizi igienici e tutti i vani pertinenziali inerenti il II Circolo didattico a decorrere da oggi lunedì 13 gennaio fino alla ultimazione dei lavori utili al riutilizzo dei locali.

Per evitare ulteriori disagi alle famiglie e agli stessi studenti, nello specifico i doppi turni pomeridiani, il sindaco Naso ha provveduto a stipulare una convenzione con la Parrocchia di San Giovanni Bosco che metterà a disposizione le sue classi per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori al II Circolo didattico di via Libertà.

"Ringrazio Padre Maurizio Pagliaro per l'enorme disponibilità - dichiara il sindaco Naso - Oggi ci siamo recati anche dal Monsignore Salvatore Genchi, vicario generale dell'Arcidiocesi di Catania, che si è mostrato disponibile e aperto alle esigenze dei nostri studenti e della città. Ringraziamo profondamente lui ed il vescovo metropolita Salvatore Gristina".

"Nella giornata di domani - conclude il sindaco Naso - ci recheremo alla San Giovanni Bosco per un sopralluogo con i nostri tecnici".