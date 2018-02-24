95047

PATERNO': La partita Scordia-Paterno' in diretta video alla biblioteca

24 febbraio 2018 11:14
La partita di calcio Scordia-Paterno' sara' trasmessa in diretta alle ore 15.00 dallo schermo gigante della biblioteca comunale, in via Monastero.

Lo comunica il l Sindaco Nino Naso, attraverso la sua pagina social, dando appuntamento ai tifosi rossoazzurri, che avranno così la possibilità' di seguire la paritita in tempo reale, in considerazione del fatto che e' stata loro vietata la trasferta.

Saro' con voi a tifare per la nostra squadra del cuore!

