Paternò, la Polizia di Stato ricorda Giuseppe Randazzo: morì 33 anni fa durante una scorta.

A 33 anni dalla tragedia, la città di Paternò e la Polizia di Stato hanno ricordato il Vice Sovrintendente Giuseppe Randazzo con una messa e la deposizione di una corona d’alloro sulla sua tomba.

Momento di profonda commozione ieri mattina a Paternò, dove la Polizia di Stato ha commemorato il 33° anniversario della scomparsa del Vice Sovrintendente Giuseppe Randazzo, morto il 22 giugno 1993 in un tragico incidente stradale sull’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi di Calcinato, durante un servizio di scorta a un trasporto eccezionale.

Nella chiesa di Santa Barbara, a Paternò, il cappellano della Polizia di Stato, Salvatore Interlando, ha celebrato una Santa Messa alla presenza delle autorità civili e militari, dei familiari e di numerosi appartenenti alla Polizia di Stato provenienti dalla Questura e dalle Specialità della provincia di Catania.

Quel tragico giorno, l’autopattuglia della Polizia Stradale sulla quale viaggiava Randazzo venne schiacciata da un camion il cui conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno. Il violento impatto provocò l’incendio del veicolo di servizio: Randazzo morì sul colpo, mentre il collega che era con lui decedette poco dopo per le gravissime ferite riportate.

Al termine della funzione religiosa, presso il cimitero monumentale di Paternò, è stata deposta una corona d’alloro sulla tomba del poliziotto, in un momento di raccoglimento condiviso con i familiari.

Nel corso della commemorazione è stato ribadito il valore della memoria nei confronti di tutti i Caduti della Polizia di Stato, donne e uomini che hanno sacrificato la propria vita al servizio della collettività, della legalità e della giustizia.