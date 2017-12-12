PATERNO': La preghiera del sindaco Nino Naso alla patrona S. Barbara

Pubblichiamo il video, della preghiera che il sindaco Nino Naso ha rivolto a S. Barbara a nome della città , in occasione del Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina,...

Pubblichiamo il video, della preghiera che il sindaco Nino Naso ha rivolto a S. Barbara a nome della città , in occasione del Solenne pontificale presieduto da S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania, con la partecipazione del Clero del XII Vicariato, dei Rev. Cappellani militari, delle autorità civili e militari.

Come da tradizione, il sindaco della città, ha elevato, al temine della celebrazione, una preghiera per invocare il patrocinio di S. Barbara sulla città di Paternò

https://www.youtube.com/watch?v=ZtDs3U1tH_M