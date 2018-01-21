PATERNO': La prematura scomparsa dell'avvocato Giuseppe Fallica
A cura di Redazione
21 gennaio 2018 12:12
E prematuramente scomparso, all'età di 60 anni, l'avvocato Giuseppe Fallica, noto legale, in passato Consigliere Comunale e Difensore Civico del Comune.
Una morte improvvisa, che lascia nello sconforto i famigliari, gli amici, e tutta la Comunità Paternese che ben conosceva l'avvocato. Il suo impegno istituzionale è sempre stato riconosciuto da tutti, amici ed avversari politici, che lo stimavano.
I funerali saranno celebrati domani 22 gennaio alle ore 17.00 nella Parrocchia Ex Monastero
Alla famiglia Fallica, giungono le condoglianze della nostra Redazione.