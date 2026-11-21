Paternò la replica dello Juventus club

Paternò la replica dello Juventus club

Riceviamo è pubblichiamo la replica del presidente dello Juventus club Paternò sui finanziamenti avuti dalla Presidenza del'Ars. Fermo restando che noi abbiamo ripreso delle inchieste fatte da giornali nazionali, a cui nessuno ha replicato, nessuno ha messo in dubbio la legittimità o regolarità dei contributi, o del loro impiego.

Si vuole invece fare notare come spesso si trovino cifre per eventi programmati sempre dalle stesse persone, e magari non ci sono fondi per altri eventi che magari riguardano non una parte di tifoseria, ma l'intera comunità. Di seguito la replica dello Juventus club, a noi in inviata celermente, cosa che non abbiamo visto fare nei confronti delle inchieste fatte da Repubblica, La Sicilia è Sudpress.

Gentile redazione di 95047.it,

chi scrive è Marco Sinatra, Presidente dello Juventus Official Fan Club di Paternò.

In riferimento al vostro articolo, a cura della redazione, dal titolo "PATERNO’ – CONTRIBUTO DI GALVAGNO ALLO JUVENTUS CLUB LOCALE, L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE", pubblicato in data odierna sul vostro sito nonché sui vostri canali social, chiedo gentilmente che venga pubblicato il mio diritto di replica, con altrettanta visibilità e celerità.

Credo sia doveroso intervenire e fare chiarezza di fronte all’ondata di articoli e polemiche che stanno circolando in merito a un contributo ricevuto da un ente regionale per un evento organizzato dal nostro Club.

Partiamo da una premessa fondamentale: da quasi 10 anni questa associazione organizza eventi APERTI A TUTTI, non soltanto ai propri soci. Eventi che, per essere realizzati, richiedono impegno, sacrifici e un importante sforzo economico.

Per riuscire a sostenere questi costi, ci affidiamo al supporto di aziende che gravitano attorno al Club e, quando ne ricorrono i presupposti, a contributi messi a disposizione da enti pubblici per sostenere associazioni che organizzano iniziative a beneficio della collettività.

Non si tratta di risorse accessibili indistintamente a chiunque, né di un percorso privo di requisiti. Per poter accedere a questi contributi è necessario possedere caratteristiche ben precise, rispettare procedure burocratiche, disporre di certificazioni e garantire una corretta rendicontazione, oltre a soddisfare altri requisiti previsti. Probabilmente, proprio queste difficoltà fanno sì che molte associazioni scelgano di non organizzare eventi o di non percorrere questa strada.

È bene ricordare, inoltre, che i contributi di questa natura sono soggetti a limiti: ogni associazione può accedervi non più di due volte l’anno. Noi, tendenzialmente, ne facciamo richiesta una sola volta.

Era doveroso chiarire anche questo aspetto, quello più burocratico, che spesso viene ignorato.

Ma c’è una cosa che sinceramente non riesco a comprendere: perché nessun giornalista che si è interessato a questo contributo abbia ritenuto opportuno contattarmi?

Perché nessuno ha pensato di chiedere cosa stiamo organizzando, a cosa servirà questo contributo, perché lo facciamo, quale valore possono avere questi eventi per la comunità e quale sia il lavoro che, da anni, portiamo avanti?

Nessuno si è preso la briga di ascoltare la nostra versione, di approfondire, di informarsi.

Questo mi porta a pensare che, forse, il vero obiettivo di certi articoli non siamo noi, né il nostro operato, ma dinamiche politiche nelle quali non intendiamo entrare e alle quali non vogliamo prestare il fianco.

Voglio concludere questo chiarimento ringraziando, ancora una volta, le aziende e gli enti che sostengono le associazioni senza scopo di lucro che si impegnano, con sacrificio e passione, a organizzare iniziative per la collettività.

Lo fanno in una città che, da oltre 10 anni, sembra aver smesso di offrire occasioni, eventi e momenti di aggregazione per la propria comunità.

E voglio approfittare di questo spazio per lanciare un altro messaggio, questa volta rivolto a tutte le associazioni di Paternò.

Facciamo in modo di colmare quel vuoto che la politica, negli anni, non è riuscita a colmare. Non arrendiamoci al nulla. Mettiamoci in gioco!

Non abbiate paura di fare, di proporre, di costruire. E non abbiate paura nemmeno delle vagonate di polemiche e diffamazione che, ogni tanto, possono arrivare da chi si esprime senza essere adeguatamente informato e, forse, senza avere davvero intenzione di esserlo.

Abbiamo una responsabilità nei confronti di questa Città, dei suoi cittadini e del futuro di Paternò.

Mettiamoci in gioco. Sempre.

Fino alla fine!

Marco Sinatra

Presidente JOFC Paternò