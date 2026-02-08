Paternó La replica di Rapisarda "Presente all'incontro con Galvagno solo per lavoro"

Ci arriva una secca smentita, da parte di Enzo Rapisarda, additato come “fratello incensurato di un boss”, in un articolo uscito sul quotidiano La Sicilia del 6 febbraio scorso. Il tutto durante un so...

Ci arriva una secca smentita, da parte di Enzo Rapisarda, additato come “fratello incensurato di un boss”, in un articolo uscito sul quotidiano La Sicilia del 6 febbraio scorso.

Il tutto durante un sopralluogo effettuato dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno in contrada Sferro a Paternò dopo il ciclone Harry, nel quale lo stesso Galvagno ha detto che l'incontro è stato fatto per parlare dei danni, e che non era al corrente di chi fossero i presenti sul posto vista la presenza di molte persone.

“Ho partecipato all’incontro avvenuto a Sferro Sabato 31 Gennaio 2026 , come tanti altri imprenditori della zona, dichiara Enzo Rapisarda, poiché l’azienda di trasporti che ho fondato si occupa anche di trasporto di prodotti agrumicoli dunque inevitabilmente risentirà dei danni provocati dal ciclone “Harry” alle colture locali con una diminuzione delle commesse”.