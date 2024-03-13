PATERNO'. LA SCOMPARSA DEL SIGNOR STANCANELLI, UNA VITA "TRA AGHI E FILO"

Nel cuore del centro storico di Paternò, negli anni '50, un uomo di Centuripe, insieme al fratello, trasformò la sua passione per la sartoria in un'icona locale. Quest'uomo, il signor Stancanelli, apr...

Nel cuore del centro storico di Paternò, negli anni '50, un uomo di Centuripe, insieme al fratello, trasformò la sua passione per la sartoria in un'icona locale.

Quest'uomo, il signor Stancanelli, aprì un laboratorio di sartoria che non si limitava solo a riparazioni e modifiche, ma creava capi su misura: giacche, pantaloni, cappotti e altro ancora, adattati alle esigenze e ai gusti dei clienti.

Con il tempo, il laboratorio crebbe e insieme al fratello e alle due sorelle, il signor Stancanelli aprì il celebre negozio di abbigliamento "Stancanelli". Qui, oltre al commercio di abiti, si eseguivano operazioni sartoriali personalizzate seguendo l'antica tradizione artigianale. Il negozio divenne rapidamente un punto di riferimento per gli abiti da cerimonia nella comunità locale.

Lunedì 4 marzo, all'età di 88 anni, il signor Stancanelli ci ha lasciati.

A ricordarlo ci sono il figlio Domenico, la moglie Mariuccia e la sorella Angelina, che lodano le sue qualità e i valori di un uomo di altri tempi. Era un uomo dedito al lavoro e a un'arte ormai quasi dimenticata, ma soprattutto, era riconoscente verso il suo paese di adozione, Paternò.

Con il suo impegno, la sua dedizione e la sua maestria nella sartoria, il signor Stancanelli ha lasciato un'impronta duratura nella storia e nella comunità di Paternò, un tributo al lavoro artigianale e alla tradizione che continuerà a vivere attraverso le generazioni.

