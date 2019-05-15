PATERNO': LA SCUOLA MEDIA STATALE “VIRGILIO” SECONDA AD UN CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO

Prestigioso secondo posto per il coro In-canto della Scuola Media Statale “Virgilio” di Paternò, che ha partecipato alla terza edizione del concorso internazionale “Tante voci in coro”, organizzato da...

Prestigioso secondo posto per il coro In-canto della Scuola Media Statale “Virgilio” di Paternò, che ha partecipato alla terza edizione del concorso internazionale “Tante voci in coro”, organizzato dal 3° Istituto Comprensivo “F. Maiore” di Noto, che si è svolto il 9 Maggio 2019, presso il teatro “Tina Di Lorenzo” a Noto.

I quaranta ragazzi paternesi, capitanati dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Angela Maria Santangelo e guidati dal maestro del coro prof. Giuseppe Belvedere, accompagnati al violino dalla prof.ssa Elisabetta Ligresti, al piano dal Prof. Salvatore Laudani, alla tromba dal prof. Angelo Asero, coadiuvati dalla prof.ssa Giusj Mancuso, hanno davvero incantato la giuria, composta, tra gli altri, da Sabrina Simone, direttrice del piccolo coro dell’Antoniano e da tre professori provenienti da altrettanti conservatori italiani.

Hanno partecipato al concorso canoro 20 scuole secondarie di primo grado, provenienti da tutta Italia. I ragazzi della “Virgilio” hanno eseguito magistralmente tre pezzi: Ave Maria, adattamento all’ Intermezzo tratto da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni; Tema d’amore, dalla colonna sonora di “Nuovo cinema paradiso” di Ennio Morricone e Piove di Lorenzo Cherubini. I coristi hanno mostrato determinazione e un impegno straordinari. Il risultato è una vittoria che arriva già alla primissima partecipazione a un concorso musicale internazionale.