PATERNÒ, LA SOLIDARIETÀ VA IN GOL.

Alla fine un risultato positivo è stato raggiunto, quello di avere raccolto ben 615 euro che si aggiungono agli oltre 2500 già raccolti, e che portano a oltre 3100 euro il totale della somma raccolta per realizzare una bambinopoli a Paternò.

Un risultato più che positivo, ma che ancora non ci soddisfa, con la raccolta che continua per dare ancora più vigore al fondo cassa previsto. Ieri una partita in cui sono scesi in campo la squadra dei Vigili del Fuoco, e una rappresentanza della Città di Paternò, con in testa il sindaco, Nino Naso, e una nutrita pattuglia di assessori, consiglieri, ma anche rappresentanti della società.

Tutti i giocatori scesi in campo, hanno contribuito personalmente alla raccolta, in una unità di intenti che lascia ben sperare per iniziative future per la città, che non hanno colore politico né terze intenzioni, se non quelle di contribuire, mettendoci la faccia e il cuore, per dare ai nostri figli una Città migliore.

Per questo, noi di 95047, vogliamo ringraziare il sindaco, che ha preso l’impegno e lo ha mantenuto, TUTTI i partecipanti che oltre a buttare fatica e sudore in campo hanno dato il loro sostanziale contributo, e il signor Angelo Fazio, che in questa vicenda è quello che ci sta aiutando in maniera sostanziosa.

Ma non ci fermeremo qui, già potremmo iniziare a pensare cosa installare, ma proseguiremo con la raccolta, per dare maggiore spazi e giochi ai bambini.

Un Grandissimo Grazie lo vogliamo dare ad Agostina, Liliana, Adriana, Maria Elena, Alfio, Pina, Elisa, Federica, il Paternò calcio …….. e tutte quelle persone che si sono impegnate alla grande per ottenere questo risultato.

Vi ricordiamo che è ancora possibile contribuire:

- IBAN IT95F3608105138211364411370 INTESTATO A FALCONE SANTO CLAUDIO

- NUMERO CARTA POSTEPAY 5333 1710 7608 3514

codice fiscale FLCSTC76L06C351P

Per la cronaca la partita è finita 4 a 0 a favore dei Vigili del Fuoco.