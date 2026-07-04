Paternò, la SP136 trasformata in una maxi discarica: «È così da anni e continua a peggiorare»

La segnalazione riguarda un tratto strategico di collegamento tra la SP229/II e via Mongibello. I cumuli di rifiuti sarebbero presenti da anni e, secondo quanto riferito, la situazione sarebbe oggi ancora più grave.

Una vera e propria discarica a cielo aperto. È questa l'immagine che si presenta lungo la SP136, in contrada Scalilli, nel territorio di Paternò, dove decine di cumuli di rifiuti costeggiano la strada per centinaia di metri.

Le fotografie inviate alla redazione mostrano una situazione che lascia poco spazio ai commenti: sacchi di immondizia, plastica, vetro, pneumatici, sanitari, materiali edili e rifiuti ingombranti sono sparsi lungo entrambi i lati della carreggiata. In alcuni punti i cumuli occupano anche parte della sede stradale, creando un evidente disagio per chi percorre quotidianamente questa importante arteria di collegamento tra la SP229/II e via Mongibello.

A segnalare il problema è un nostro lettore, che racconta come il fenomeno non sia affatto recente: «Un anno fa la situazione era pressoché identica, oggi è addirittura peggiorata. Non è mai stato risolto», riferisce.

Oltre all'impatto ambientale e paesaggistico, la presenza dei rifiuti restituisce un'immagine di forte abbandono e alimenta il rischio che nuovi conferimenti abusivi continuino ad aumentare nel tempo.

L'auspicio è che gli enti competenti possano intervenire al più presto con una bonifica completa dell'area e con maggiori controlli per contrastare un fenomeno che, stando alle segnalazioni, si protrae ormai da diversi anni.

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