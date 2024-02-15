PATERNO'. LA TRISTE STORIA DELLA PANINERIA BOMBER KING: FURTI E DISPERAZIONE

Una serie di ripetuti furti sono stati effettuati nei giorni scorsi presso la Panineria Bomber King, situata al Corso del Popolo, nei pressi del Parco dell'Amicizia.Il proprietario, visibilmente scoss...

Una serie di ripetuti furti sono stati effettuati nei giorni scorsi presso la Panineria Bomber King, situata al Corso del Popolo, nei pressi del Parco dell'Amicizia.

Il proprietario, visibilmente scosso, si è rivolto alle autorità competenti presentendo denuncia alla locale stazione dei carabinieri e ora, con il cuore pieno di frustrazione e disperazione, condivide la sua storia nella speranza di ricevere giustizia e solidarietà dalla comunità.

Da oltre due settimane, l'attività commerciale è stata presa di mira, subendo una serie di furti che hanno inflitto pesanti perdite al suo proprietario.

Gli eventi hanno preso avvio con il furto del cavo elettrico di 70 metri, cruciale per il funzionamento della cabina, per poi estendersi a una serie di attrezzature e beni di valore, tra cui booster, affettatrice, cucina professionale, schiaccia panini, bevande assortite, utensili indispensabili per la preparazione dei pasti e persino alimenti stessi. La situazione è stata aggravata con grandi buchi creati con seghe su tre lati del camion, aggravando ulteriormente le perdite finanziarie e il disagio emotivo del proprietario.

Nonostante il proprietario abbia adottato misure di sicurezza, installando telecamere di sorveglianza montate su un albero alto quattro metri, anche queste sono state oggetto di furto, lasciando un amaro senso di impotenza e vulnerabilità.

Con il cuore pesante e un senso di abbandono, il proprietario si è trovato costretto a chiudere l'attività e rimuovere il camion, lasciando alle spalle un sogno imprenditoriale distrutto e una montagna di debiti che grava sulle sue spalle. Una volta fiero imprenditore, si trova ora a dover affrontare la ricerca di un nuovo impiego che possa garantire il sostentamento per sé e per la sua famiglia, mentre l'amarezza e la delusione per la mancanza di protezione e supporto da parte delle autorità locali e del comune persistono.

La storia della Panineria Bomber King è un grido di dolore e un appello alla solidarietà e alla giustizia. È un triste riflesso di una realtà in cui l'imprenditorialità e il duro lavoro possono essere facilmente minati dall'azione insidiosa dei criminali