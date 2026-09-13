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Paternò, la vasca della fontana di Villa Moncada diventa nera: «È piena di cenere e rifiuti»

Numerose segnalazioni dei nostri lettori sulle condizioni della fontana. Nelle ultime settimane la villa è stata interessata anche da ripetuti incendi.

A cura di Redazione Redazione
13 settembre 2026 11:29
Paternò, la vasca della fontana di Villa Moncada diventa nera: «È piena di cenere e rifiuti» -
Paternò
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Paternò – La vasca della fontana di Villa Moncada appare completamente nera e ricoperta di cenere, foglie, bottiglie e altri residui. A documentare la situazione sono le fotografie inviate alla nostra redazione da numerosi lettori, che chiedono un intervento urgente di pulizia.

La cenere dell’Etna caduta nei giorni scorsi su Paternò si sarebbe accumulata nell’acqua, contribuendo a rendere il fondo e la superficie della vasca particolarmente scuri. A questa si aggiungono foglie e rifiuti abbandonati da persone incivili.

Le condizioni della fontana restituiscono un’immagine poco decorosa di uno degli spazi verdi più frequentati della città. I lettori chiedono che la vasca venga ripulita e che siano garantiti maggiori controlli per evitare nuovi gesti di inciviltà.

La segnalazione arriva dopo i ripetuti incendi che, nelle ultime settimane, hanno interessato Villa Moncada. L’ultimo episodio ha coinvolto una palma e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

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